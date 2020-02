Ankum. Beim Tag des offenen Unterrichts haben sich Eltern sowie Schüler, die nach dem Sommer zur weiterführenden Schule gehen, ein Bild von der August-Benninghaus-Schule gemacht. Rund 300 Besucher hatten sich für den Schnuppertag an der Oberschule angemeldet.

