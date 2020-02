Bersenbrück. Birkengrün gehört zur jedem Schützenfest. Doch wer besorgt es? Wer macht sich die Arbeit? Die Ankumer haben den Birkenschläger-Club, der sich bescheiden für ein Freibier vom Schützenverein für den Job anwerben lässt. Bersenbrück braucht das Verhandlungszeremoniell nicht. Es hat nämlich eine Grüne Gilde. Und die hat nun 45 Jahre nach ihrer Gründung einen neuen Gildevater.

