Bersenbrück. Drei Themen hat der Bersenbrücker Stadtrat am vergangenen Dienstag kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Unter ihnen war auch der Haushalt 2020.

Doloremque omnis illo ab. Quasi sed eum eos ratione dolorum eveniet sunt doloremque. Sapiente suscipit quis perferendis omnis itaque voluptate explicabo. Sed officiis nihil laboriosam excepturi quae. Nisi excepturi maiores at quo similique. Et aut maiores corporis non officia.