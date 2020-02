Bersenbrück. Stichwahl in Bersenbrück: Die Bürger sind am Sonntag, 23. Februar 2020, erneut aufgerufen, für einen der Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters zu stimmen. Zur Wahl stehen CDU-Kandidat Michael Wernke und Klaus Menke, der von SPD, Grünen und Wählergemeinschaften unterstützt wird.

