Seit mehr als zehn Jahren brütet dieses Storchenpaar regelmäßig im Alfhausener Industriegebiet. Foto: Norbert Wellbrock

Alfhausen. Auf diese beiden Storchenpaare ist Verlass. Schon am 10. Februar kehrte ein Storchenmännchen zum Horst auf dem Hof von Hans Barlage an der Gosestraße zurück. Drei Tage später folgte das Weibchen. Zeitgleich kam auch bei Norbert Wellbrock im Industriegebiet das Storchenpaar an, das hier schon seit über zehn Jahren brütet.