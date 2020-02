Bersenbrück. Beim „Planspiel Börse“ der Kreissparkasse Bersenbrück schafften es drei Schülergruppen des Artland Gymnasiums Quakenbrück unter die ersten fünf. 58 Gruppen aus den Schulen im Altkreis Bersenbrück hatten teilgenommen.

