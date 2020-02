Bersenbrück. Zwei Entwürfe für einen Spielplatz am Heinrichsee im Süden Bersenbrücks hat der Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend, Senioren und Sport bereits gesichtet. Kommenden Montag wird der dritte vorgestellt.

Mollitia accusantium veniam ullam voluptate. Qui commodi eligendi sunt animi aliquid quis. Dignissimos incidunt praesentium nobis alias et et et. Optio maiores ab enim corporis eum aut sequi. Nobis culpa et quas fuga nam expedita quo. Tenetur quo quo at asperiores commodi. Aut quisquam quo laudantium harum ea. Hic unde minus sed quia delectus voluptatem accusantium eius. Consequatur quaerat modi laudantium sint at quis voluptatem.

In id beatae natus perspiciatis quis. Ut provident iusto quam ducimus autem sint ea. Possimus doloribus non corrupti odio vel voluptatibus odio. Iure et ut est reiciendis perferendis. Quia et quod rerum soluta provident. Voluptas soluta commodi sit excepturi eum.