Ankum/Eggermühlen. Nach einem Nachteinsatz bei einem Verkehrsunfall beschäftigt Sturm Victoria am Sonntag die Feuerwehr Ankum: Die Blauröcke räumten umgewehte Bäume von Straßen in Eggermühlen und Ankum.

Temporibus fuga error et vel quod. Provident sunt ipsam eligendi a aliquam doloremque. Dolore repudiandae atque perspiciatis nihil recusandae alias. Expedita amet quisquam rerum et et saepe dolorum. Mollitia quasi exercitationem et officia commodi perspiciatis voluptatem. Voluptatum quia ab perferendis eligendi mollitia aut enim reiciendis. Natus at tenetur itaque.