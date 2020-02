Ankum. Offensichtlich unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei feststellte, baute ein Mann aus Kettenkamp in der Nacht zum Sonntag in Ankum einen Verkehrsunfall, bei dem er schwer verletzt wurde. Einen Führerschein hatte der 48-Jährige nach Polizeiangaben auch nicht.

