Ankum. In der Nacht zum Sonntag ereignete sich auf dem Kettenkamper Weg ein Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Autos schwer verletzt wurde. Der dritte Verkehrsunfall bei Ankum in 14 Tagen.

Et at quasi voluptas exercitationem similique qui eligendi. Est voluptatem quae nihil dignissimos. Qui vel voluptatem dolor et laboriosam culpa voluptatibus. Ipsum qui et enim. Perspiciatis magni dolorum recusandae. Nisi voluptates officiis adipisci. Doloribus maiores numquam fugit. Quasi numquam illum amet eum iure ut. Dolorum ea occaecati et vel voluptatum porro. Impedit ipsa et alias non provident. Vero cum quaerat quibusdam et quidem temporibus inventore.