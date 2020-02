Altkreis Bersenbrück. Wie lässt sich die biologische Vielfalt auf privaten und öffentlichen Grünflächen verbessern? Und wie können Schottergärten zugunsten von artenreichen naturfreundlichen Bereichen zurückgedrängt werden? Antworten darauf suchten Mitarbeiter aus Gartenbaubetrieben, Baustoffmärkten und von Bauhöfen der Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie der Stadt Bramsche in einem Praxisworkshop.

