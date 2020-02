Kettenkamp. Sturmtief „Sabine“ hat offensichtlich auch viele Heimatfreunde in Kettenkamp von der Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung des Heimatvereins abgehalten. So begrüßte der stellvertretende Vorsitzende Werner Küthe lediglich 38 Vereinsmitglieder in der Mühle. Im Vorjahr waren 70 Teilnehmer gekommen.

