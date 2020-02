Alfhausen. Freude am Singen und an der Geselligkeit, das macht den Cäcilienchor Alfhausen aus. Der Chor könnte Verstärkung brauchen, teilt er mit.

Sein Motto entlehnte Cäcilia Alfhausen beim Kirchenvater Augustinus: „Von Gott können wir nicht reden. Über Gott dürfen wir nicht schweigen. Also lasst uns singen“.

Zur Generalversammlung bittet der Chor seine Mitglieder nur alle drei Jahre. Und wenn dann in Verbindung mit einem gemütlichen Kohlessen. Kürzlich war es wieder soweit, teilt der Verein mit.

Unmittelbar vor der Generalversammung fand also das Kohlessen statt. Dort wurde Elisabeth Feldkamp für 25 Jahre Chormitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Bertha Niers wurde für die 30-jährige Mitarbeit im Vorstand als zweite Vorsitzende geehrt.

Liedervater Reinhold Greve habe Rückschau gehalten auf die vergangenen Jahre. "Auch wenn unsere Chorgemeinschaft sehr geschrumpft ist, singen alle mit Freude und freuen sich auf die wöchentliche Probenstunde bei Bollmanns, zitiert die Mitteilung Greve. Um Spaß miteinander und füreinander zu haben, gebe es einen Festausschuss, dieser gestalte die jährlichen Veranstaltungen und Feste.

Der Vorstand des Chores wurde ohne Gegenstimme wieder gewählt. Pfarrer Jan Wilhelm Witte gratulierte im Namen der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund. Er würdigte die Arbeit des Chores als „bürgerliches Engagement“ und ermutigte den Chor trotz der geringen Mitgliederzahl weiter zu machen.

Also: Wer Spaß hat in geselligem Kreis zu singen, Gottesdienste musikalisch mitzugestalten, der schaut doch einfach einmal herein an einem Dienstag ab 20 Uhr in die Gaststätte Bollmann, Hauptstraße 10 in Alfhausen.