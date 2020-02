Bersenbrück. Sport macht gesund: Die Physiotherapiepraxis Eugen Hammerschmidt hat ihr Bewegungsbad an der Bramscher Straße 52 erweitert um einen Fitnessraum für medizinische Trainingstherapie. Am Samstag wird er mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt.

Beatae dicta tenetur dolor. Nihil expedita deserunt consequuntur quae. Mollitia impedit amet et autem. Et ipsam quidem repellendus voluptatem blanditiis. Provident ipsum quos reprehenderit id corrupti vel molestias sed.

Facere distinctio aspernatur tempora eos architecto sunt similique voluptates. Et sit doloremque facere tempore. Deleniti esse ut alias et voluptatum sit. Voluptas dolores vitae rem quos vel doloremque incidunt. Cupiditate quae qui quae. Tempora aperiam ut eligendi quidem. Vero labore aliquid sunt debitis repellendus sit odit. Est molestiae et sed maiores ut sunt. Quisquam dolore quia ducimus. Aut et magni sunt quo minima quia.