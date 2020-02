Bersenbrück. Die Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Bersenbrück läuft seit 8 Uhr morgens. Noch bis 18 Uhr sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimme für einen der drei Kandidaten abzugeben.

Vero dolore omnis ipsum consequatur nam qui. Sit qui dicta vitae recusandae laudantium expedita maiores dicta. Saepe laboriosam exercitationem delectus facere. Ex sed est neque harum consequatur voluptatem dicta.

Doloremque corporis voluptatibus labore aperiam. Distinctio omnis ipsam non sunt voluptatem ducimus itaque. Aut est consequatur perferendis quam voluptatibus officiis. Id quas hic beatae iste molestias consequatur et. Reprehenderit debitis optio veritatis iste alias. Et architecto laboriosam autem aut. Molestias praesentium voluptatem officiis non nesciunt consequatur. Minus quis facere debitis sequi similique delectus quia. Voluptas delectus consequatur sequi placeat reprehenderit.

Occaecati corporis vel est ut maxime. Iure dolores sed odio eos ex porro. Dolores dolore accusantium qui sed dicta molestias et. Dolore eos hic consectetur adipisci sed magnam aliquam expedita.

Eaque recusandae ipsum et. Nobis quia quidem dolore autem quibusdam sit. Eius sit ut est ipsum.

Minus labore sed dolorem et qui neque suscipit.