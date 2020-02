Um Simbabwe geht es am Weltgebetstag der Frauen am 6. März. In Bersenbrück fand ein Vorbereitungstreffen statt. Foto: Franz Buitmann

Bersenbrück. Der Weltgebetstag der Frauen am 6. März steht unter dem Motto „Steh auf und geh!“. Im Mittelpunkt steht das Land Simbabwe in Afrika. In Bersenbrück fand ein ökumenisches Vorbereitungstreffen statt.