Präsentieren neue Kurse zur beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung: Henning Schmidt (Joliente), Uwe Schumacher (Niedersachsenpark), Andrea Platen (Bildungswerk Dammer Berge) und Matthias Meyer (Niedersachsenpark). Foto: Yvonne Sommer

Rieste. Ab März startet das neue Kursangebot der Niedersachsenpark-Akademie in Rieste. Im vergangenen Jahr gegründet, ist die Nachfrage am Fortbildungsangebots inzwischen gestiegen, so dass neben der Dekra nun weitere Kooperationspartner Kurse im Bereich der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung anbieten.