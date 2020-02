Die letzten Infos zur Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Bersenbrück CC-Editor öffnen

Am Sonntag sind die 44 Wahllokale in der Samtgemeinde Bersenbrück von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Symbolfoto: dpa

Bersenbrück. Wer übernimmt am 22. März den Chefsessel im Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück? Darüber entscheiden am Sonntag, 9. Februar 2020, die rund 23.800 Wahlberechtigten in den sieben Mitgliedsgemeinden. Die letzten Informationen zur Wahl im Überblick.