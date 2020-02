Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück wählt einen neuen Bürgermeister. Am Sonntag, 9. Februar 2020, gibt es hier im Liveticker die aktuellen Ergebnisse und Stimmen zum Wahlausgang.

