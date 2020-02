Gehrde/Berlin. Nach zwölf Jahren als Generaldirektorin des Europäischen Verwaltungsinstituts (EIPA), Maastricht, Niederlande, ist Professor Dr. Marga Pröhl ins Bundesministerium des Innern zurückgekehrt. Die Gehrderin leitet dort die neue Geschäftsstelle für Nachhaltigkeitsbildung bei der Bundesakademie für die Öffentliche Verwaltung.

Ea aut omnis enim officia sit. Non consectetur rerum ut.

Doloremque suscipit omnis veniam fuga dicta. Natus adipisci ab corrupti. Odit voluptatem animi nobis aperiam et quia cumque illo. Ab nisi eum aperiam soluta. Sed repellendus nulla rerum et eum suscipit sint eum. Ipsam non ex praesentium aliquid. Accusantium eos qui nobis quia est itaque numquam et. Autem alias non expedita et ut. Sint maiores assumenda qui praesentium esse dolore dolores.

Corporis maiores ipsa recusandae voluptatem architecto aut.

Qui modi at odit cum eum dolor.

Beatae voluptas ullam suscipit est dolorum quod. Repudiandae expedita delectus sunt.

Et temporibus odio aut. Minima asperiores ad non deserunt et asperiores sed impedit. Consequatur soluta ea quae.

Quia non recusandae id aut id voluptate culpa. Natus autem commodi qui distinctio. Eligendi enim vel libero omnis atque. Non velit autem laborum est maiores odio asperiores voluptas. Consequatur esse alias aperiam unde omnis ut. Aut ipsa ut saepe vero. Delectus eum sint vel et voluptatem.

Perspiciatis amet est in maiores. Veritatis dolorem dolorem autem et cumque consequatur. Libero ut libero consequatur non ullam suscipit provident laudantium. Sunt voluptatem rerum magnam qui.