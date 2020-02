Eggermühlen. Ausgerechnet mit einer Beerdigung beginnt die Komödie „Leiwe vergaht, Hektar bestaht", die die Theatergruppe Eggermühlen gerade aufführt. Omas eigenwilliges Testament sorgt für Turbulenzen im plattdeutschen Lustspiel, das noch am Samstag, 8.2., Sonntag, 9.2.und Dienstag, 11.2., ab 19.30 Uhr im Saal Böhmann zu sehen ist.

