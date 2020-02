Talge. Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Talge begrüßte Ortsbrandmeister Mario Kröger die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Altersabteilung im Talger Feuerwehrhaus.

