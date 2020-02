Bersenbrück . Genug ist genug – weil etliche seiner Wahlplakate beschädigt oder geklaut worden sind, hat Željko Dragic in der vergangenen Woche bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Auch die anderen beiden Bürgermeisterkandidaten für die Samtgemeinde Bersenbrück haben Vandalismus an ihren Plakaten zu beklagen – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie bei Dragic.

