Bersenbrück. Michael Wernke, CDU-Bürgermeistermeisterkandidat für die Samtgemeinde Bersenbrück, hat Landrätin Anna Kebschull besucht. Im Gespräch tauschten sich die beiden zu zahlreichen Themen rund um die Samtgemeinde aus.

Besonders ausführlich setzen sich die beiden mit dem Thema Digitalisierung auseinander, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Kandidaten. Diese sei notwendig für den Umweltschutz, sagte Wernke: Mehr Heimarbeitsplätze sparten Kohlendioxid-Emmissionen, da weniger Menschen zur Arbeit führen. Dabei dürfe allerdings der Arbeitsschutz nicht zu kurz kommen. Die Gesprächspartner waren sich laut mitteilung schließlich einig, dass Homeoffice für verschiedene Wirtschafts- und Verwaltungsbereiche eine kleine Teillösung sein könne, sofern der Arbeitsschutz gewährleistet sei.



Der Landkreis Osnabrück strebe beim Breitband bereits in den ersten vier Ausbaustufen eine Ausbauquote von 96 Prozent an, erläuterte die Landrätin. Ziel bleibe allerdings eine vollständige Versorgung. Eine finanzielle Herausforderung für die Kommunen, so Wernke: Insbesondere durch den Ausbau von Kindertagesstätten bliebe ihnen beim Breitbandausbau kaum Spielraum.

Verkehrswende

Ein Problem, das auch Kebschull sah: Harter Gesteinsuntergrund mache den Ausbau schwierig. Zudem seien die Baufirmen überbucht, daher komme es zu vielen Verzögerungen. Die finanzielle Belastung der ländlichen Kommunen sei überproportional groß. Zusätzliche Fördertöpfe der übergeordneten Ebenen seien notwendig. Aktuell arbeite der Landkreis daran, auch den Ortsbürgermeistern eine Stimme zu geben, damit diese im Prozess vertreten seien: „Die Kosten für den Breitbandausbau dürfen nicht die Haushalte sprengen“, sagte die Landrätin.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Die Verkehrsoptimierung sei eines der wichtigsten Zukunftsthemen, waren sich die Gesprächspartner einig. Wenn die Verkehrswende wirklich politisch gewollt sei, müsse der ÖPNV Vorrang haben. In den umliegenden Landkreisen gebe es bereits Lösungsansätze, wie das Moobil-Plus-System des Landkreises Vechta. Auch der Bahnhalt in Alfhausen war Thema. Dieser sei als Umstiegsstation für den ÖPNV unerlässlich, so Wernke.

Der Christdemokrat, der derzeit das Finanzamt Quakenbrück leitet, gab auch seine Beweggründe an, warum er für die Wahl kandidiert: Er habe Interesse an der Politik und den Wunsch, Dinge zu verändern: „Und das geht in einer Kommune eher als in der Finanzverwaltung.“