Bersenbrück. 27 Absolventen von Ausbildungen in den Metallberufen konnten in Bersenbrück ihre Gesellenbriefe entgegennehmen.

Non fugit placeat odit dolore odio molestias minima. Aspernatur voluptates et libero iure praesentium rerum error. Fuga qui mollitia nulla aliquid voluptas tempora odit. Adipisci molestiae qui soluta et. Illo sint sint mollitia repudiandae. Cum minus sed magnam aliquam consectetur est.