Zu Besuch bei Maschinenbau Tellen: Richard Kock (von links), Hildegard Tellen, Bernhard Tellen, Klaus Menke und Lisa Kenning. Foto: Klaus Menke

Alfhausen . Eigentlich passt der Begriff „Hidden Champion“ – also auf deutsch in etwa heimlicher Gewinner – nicht mehr so recht auf die Firma Maschinenbau Tellen, denn der in Alfhausen ansässige Maschinenbaubetrieb ist schon seit vielen Jahren eine echte Größe in der Fachszene. Das erfuhr Klaus Menke, Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Bersenbrück, als er zu einem Besuch des mittelständischen Unternehmens eingeladen wurde.