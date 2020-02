Einbrüche in Ankumer Einkaufszentrum CC-Editor öffnen

Zwei Geschäfte in einem Ankumer Einkaufszentrum erhielten Besuch von Einbrechern. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Ankum. Zwei Geschäfte im Einkaufszentrum an der Alfons-Schulte-Straße in Ankum gerieten am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern, teilt die Polizei mit.