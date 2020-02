Alfhausen. Mit schweren Rückenverletzungen endete für einen 60-Jährigen ein Fahrradunfall am Montagmorgen in Alfhausen.

Einer Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr an der Einmündung der Hauptstraße in die Landessstraße 73 Alfhausen-Ankum. Ein 26-jähriger Mann aus Alfhausen kam mit seinem Ford Focus aus dem Ortsinneren und wollte nach rechts abbiegen in Richtung Bundesstraße. Dieser Abschnitt der Landesstraße nennt sich Waller Esch. Dabei übersah der junge Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der Mann schwer im Rückenbereich verletzt. Laut Polizei handelt es sich um einen 60-Jährigen, der ebenfalls aus Alfhausen kommt.