Was Textilien wirklich kosten: Diskussion in Ankum

Nach dem Film "The True Cost" setzt die Kolpingsfamilie Ankum ihre Auseinandersetzung mit der Textilbranche in einer Podiumsdiskussion mit vielen Experten am Mittwoch fort. Foto: Grandfilm

Ankum. Der Film „The True Cost – Der Preis der Mode“, vergangene Woche in Ankum gezeigt, zeichnet ein düsteres Bild: Billige Textilien kosten Menschenleben und zerstören die Umwelt in weiten Teilen der Welt. Es gibt aber auch Zeichen der Hoffnung, könnte die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zeigen, zu der die Kolpingsfamilie Ankum am Mittwoch einlädt: Erleben wir gerade den Start einer weltweiten Gegenbewegung?