"Ich bin stark" stand auf der Urkunde, die am Ende der Projektwoche in der Kita Lindenallee in Rieste ausgehändigt wurde. Foto: Holger Schulze

Rieste. Selbstsichere Kinder. Kinder, die mit Nachdruck auch mal nein sagen, wenn sie etwas nicht möchten. Und Kinder, die die gebotene Distanz zu Fremden wahren - all dies zu vermitteln war das Anliegen einer Projektwoche in der städtischen Kindertagesstätte an der Lindenallee in Rieste.