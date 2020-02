Bersenbrück: Hase-Energie will weitermachen ohne Rhenag CC-Editor öffnen

Fotovoltaikanlage der Hase-Energie auf dem Dach der Bersenbrücker Grundschule. Foto: Hase-Energie.

Bersenbrück. Die Hase-Energie GmbH will künftig Strom- und Gasverträge von mehreren Anbietern vertreiben und ihren Kunden damit eine größere Vielfalt anbieten. Mit der neuen Ausrichtung rechne der Vertrieb noch in diesem Jahr mit schwarzen Zahlen, teilt das Gemeindewerk der Samtgemeinde Bersenbrück in einer Pressemitteilung mit.