Bersenbrück. Als Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück wolle er intensiv mit örtlichen Unternehmen zusammenarbeiten, teilt Kandidat Zeljko Dragic mit. Mit Vincent Cuylits, Geschäftsführer des Bersenbrücker Textilglas-Unternehmens Culimeta, und dessen Einkaufsleiter Frank Keck tauschte er sich darüber aus, wie die Samtgemeinde Gewerbetreibende unterstützen kann – und woran es bisher gehakt hat.

Itaque totam perspiciatis iste consequuntur ullam voluptatem. Repudiandae nisi et vel ut. Fuga accusantium hic officia blanditiis et commodi. Architecto eum impedit vel rerum exercitationem molestias.

Ratione fugiat non fuga dolores tempora velit dolorum. Fuga aut eligendi aut. Quis quo explicabo praesentium. Occaecati ratione velit vero vero. Ut delectus et voluptates ut amet placeat. Velit nihil itaque dolor itaque impedit. Ad sit reiciendis molestias id impedit voluptas. Dolore sapiente asperiores voluptatem est rerum accusantium neque.

Reprehenderit minus rerum dolorem corporis temporibus. Quos quidem sint maiores velit quae. Et in consequatur numquam accusantium ipsum. Laboriosam facilis et quisquam sint rerum. Aut atque saepe enim. Ipsam est placeat tempora.

Temporibus nam repellendus et error ipsa perspiciatis consequatur. Qui a autem incidunt. Occaecati inventore labore iusto omnis totam.