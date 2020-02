Bersenbrück. Knapp 23.800 wahlberechtigte Bürger der Samtgemeinde Bersenbrück sind am kommenden Sonntag aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Schon eine Woche zuvor hatten fast 1300 Personen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Gut 50 Menschen aber, die vor einigen Wochen eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, dürfen am Sonntag nun doch nicht ihre Stimmzettel in die Wahlurne werfen: die in der Samtgemeinde Bersenbrück lebenden Briten, die mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU ihr Wahlrecht als EU-Bürger verloren haben. Die wichtigsten Fakten zur Wahl:

