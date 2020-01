Rieste. Der Niedersachsenpark sei eine Erfolgsgeschichte, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Das interkommunale Gewerbegebiet der Landkreise Osnabrück und Vechta hatte Anlaufschwierigkeiten, der lange Atem habe sich aber ausgezahlt, wie sich heute zeige. Warum sei die Samtgemeinde den Nachbarn gegenüber sonst so „verschlossen“?, fragt sich die CDU. Möglichkeiten der Zusammenarbeit gebe es genug, meint CDU-Samtgemeindebürgemeisterkandidat Michael Wernke.

