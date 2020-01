Rieste. Unter dem Motto "Bauen mit Zukunft in Rieste" stand ein Informationsabend, zu dem die SPD Rieste am Dienstag, 28. Januar 2020, in das Hotel Piazza am Alfsee eingeladen hatte. Referent war Andreas Witte vom Klimateam des Landkreises Osnabrück.

