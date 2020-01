Ankum. Leicht verletzt wurde am Montag gegen 7.55 Uhr eine 28-jährige Frau in Ankum.

Ein dunkler Geländewagen fuhr auf der Nonnenberger Straße, der Verbindung zwischen Sitter Weg und Druchhorner Straße, an einer Fußgängerin vorbei und touchierte die 28-Jährige dabei mit dem rechten Außenspiegel. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Das Fahrzeug wurde am Außenspiegel beschädigt. Nach dem Unfall stieg die Autofahrerin kurz aus und rief der Verletzten etwas zu, fuhr dann jedoch weiter. Die Unfallverursacherin war etwa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkelblonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück unter Telefon: 05439 9690 entgegen.