Engagieren sich für eine gute Nachbarschaft: Elke Hölscher-Uchtmann (von links), Bürgermeister Günther Voskamp, Christine Hölscher und Jan-Hendrik Heemsoth (beide von der Firma bosskopp). Foto: Sigrid Schüler

Gehrde . Das Projekt der Kultur- und Gemeindelotsen soll jetzt in Gehrde an den Start gehen. Zur Vorstellung hatte die Gemeinde Gehrde Vertreter der Kirchen und Vereine eingeladen. Jetzt hoffen die Initiatoren, dass sich möglich viele Interessierte melden und engagieren wollen. Das Ziel: Die Menschen sollen sich in dem Ort, in dem sie leben, Zuhause fühlen.