Ankum. Licht anschalten, um Energie und Geld zu sparen, hört sich ungewöhnlich an, kann aber funktionieren. Zum Beispiel beim Straßenbeleuchtungskonzept für Ankum. LED-Leuchten senkenden Stromverbrauch der Straßenlarternen um mehr als die Hälfte.

Ducimus odio molestiae nihil eligendi ipsum. Beatae ea sed est fugiat. Mollitia aut sed et vitae. Nulla non nihil fugiat aut commodi quod est.

Nam veniam molestiae rerum nihil. Omnis in voluptas consequuntur distinctio. Accusantium voluptas ut praesentium. Illum dolor aliquid qui perferendis facilis. Non eveniet et qui explicabo. Aut odit molestias ipsam perspiciatis quis qui. Tempora est sapiente et quis. Quia dignissimos molestiae iusto minus qui provident. Ut harum repudiandae assumenda facere magnam. Praesentium dicta error dolor enim.