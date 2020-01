Ankum. Finanzielle Anreize reichen nicht, um die hausärztliche Versorgung zu sichern, ist sich Detert Brummer-Bange sicher. Ankums Bürgermeister schlägt ein medizinisches Versorgungszentrum in kommunaler Trägerschaft für seine Gemeinde vor. Vorbild ist Werlte im Emsland.

