Bersenbrück. Die Außenstelle Bersenbrück der Volkshochschule Osnabrücker Land bietet in Kooperation mit der Biologischen Station Haseniederung drei kostenlose Filmvorführungen mit Nachbesprechung an. Es geht um biologische Vielfalt – und die Rettung der Welt.

Die Filmabende finden statt in der von-Ravensberg-Schule Bersenbrück jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Die Leitung hat Ramona Herfurth. Eintritt frei.



Am Donnerstag, 6. Februar, führt „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ die Filmgäste in eine Welt, die voller Wunder und Überraschungen steckt. Gleichzeitig ist der Film ein Aufruf zum achtsamen Umgang mit diesem Lebensraum, denn sein fortschreitender Rückgang kann schwerwiegende Auswirkungen für alle haben.

Am Donnerstag, 5. März, wird „Unser Saatgut – Saatgut herstellen – Alte Sorten …“ gezeigt und diskutiert. Verehrt und geschätzt seit Beginn der Menschheit sind die Samen der Kulturpflanzen die Quelle fast allen Lebens.

Sie ernähren und heilen und liefern Rohstoffe. Doch diese wertvollste aller Ressourcen ist bedroht.

Am Donnerstag 16. April, geht es abschließend um den Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“. Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn jeder von uns dazu beitragen könnte?

Was wird gebraucht, Menschen zu faszinieren und zum Handeln zu bewegen für eine nachhaltige Lebensweise?

Weitere Informationen gibt es bei der Volkshochschule Osnabrücker Land, Außenstelle Bersenbrück, Telefon: 05439 962354 oder 05439 962352. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-osland.de oder per E-Mail an vhs@lkos.