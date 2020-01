Eggermühlen. Nach elfjähriger Leitung der KÖB Eggermühlen gab Petra Schulte die Teamführung an Sandra Stottmann ab. Schulte arbeitete seit 2003 in der Bücherei mit, die im Jugendheim untergebracht ist. Mit Lotta und Luna Stalfort und Alina Elbert verstärken künftig drei Jugendliche das Team.

