Neuer Chefarzt am Marienhospital Ankum-Bersenbrück

Der neue Chefarzt Dr. Lars Heuer (Mitte) wurde von Geschäftsführer Dr. Bernd Runde (links) und Verwaltungsdirektor Christian Nacke begrüßt. Foto: MHA/Daniel Meier

Ankum . Dr. Lars Heuer ist als neuer Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Notfallmedizin und Hämostaseologie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück (MHA) der Niels-Stensen-Kliniken begrüßt und in sein neues Amt eingeführt worden. Dieses übt er im chefärztlichen Kollegialsystem mit dem Anästhesisten Volker Ostermoor aus, heißt es in er Pressemitteilung des MHA.