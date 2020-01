Alfhausen . Endlich wieder einen Bahnhalt in Alfhausen, das wünscht sich Samtgemeindebürgermeisterkandidat Željko Dragic. Bei einem Besuch am einstigen Bahnhof mit Alfhausens ehemaligem Bürgermeister Karl-Heinz Bittner und der derzeitigen Bürgermeisterin Agnes Droste versprach er, sich als Samtgemeindebürgermeister für die Reaktivierung einzusetzen.

