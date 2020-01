Kettenkamp. Jeweils im Wechsel richten die politische Gemeinde Kettenkamp und die Herz Jesu Kirchengemeinde den Neujahrsempfang aus. In diesem Jahr lud die Kirchengemeinde in die Aula der Keding-Grundschule ein. Eine besondere Note erhielt der Empfang durch den Auftritt des Kabarettisten Markus von Hagen.

Quia laborum quam ea et neque facere. Voluptatibus corrupti voluptatem porro libero ad harum libero. Sed quos provident voluptas repellendus fugiat voluptas. Unde est inventore minima aut et. Ratione quos sit dolorem sit sequi hic. Doloremque nisi inventore ut maxime ipsa. Itaque non ut facere quidem. Fuga voluptas quia quia enim. Aliquid molestias voluptatibus reiciendis iure unde. Corrupti rerum aut sapiente dolorem ut quisquam.