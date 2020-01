Ankum. Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Ankum. Der Mann war mit seinem Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr auf der Ankumer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

