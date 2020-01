Individuelle Förderung gehört zu den Stärken der Paul-Moor-Schule. Foto: HpH Bersenbrück/Oliver Pracht

Bersenbrück. Am Samstag lädt die Paul-Moor-Schule ein zum Tag der offenen Tür. Ab Montag läuft die „gläserne Woche“, in der Eltern Unterricht und Schulalltag miterleben können. Beides soll helfen, eine knifflige Entscheidung zu treffen, sagt Schulleiter Axel Wichmann: Schicken Eltern ihre Kinder mit Förderbedarf in eine inklusive Grundschule, Förderschule - oder in die Paul-Moor-Schule?