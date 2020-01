Ankum/Hannover. Die Interessen Ankumer Anlieger der geplanten Höchstspannungstrasse Cloppenburg–Merzen haben Mitglieder der Bürgerinitiative „Gegenstromleitung Ankum“ mit Landesminister Olaf Lies (SPD) in Hannover diskutiert.

Das Gespäch mit dem niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz fand im Landtag statt und kam auf Vermittlung des Landtagsabgeordneten Christian Calderone (CDU) zustande, teilt das Büro des Abgeordneten mit.

Der Mitteilung nach hat das Umweltministerium die Aufsicht über das laufende Planfeststellungsverfahren, welches in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr angesiedelt ist. Im Gespräch hätten Anita Schulte zu Holsten, Sönke Kamp und Ralf Middendorf als Vertreter der Bürgerinitiative die Belastung der Anlieger betont, die mit der neuen Trasse einhergehe. Auch der Eingriff in die Kulturlandschaft und die Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild der „Ankumer Höhen“ sowie für das Kulturerbe der Ankumer Kirchburg seien benannt worden.

"Trassenverlauf noch offen"

Calderone habe daran ererinnert, dass es der Bürgerinitiative und den beteiligten Kommunen zusammen gelungen sei, für den Trassenverlauf zwischen Ankum und Bersenbrück eine Teilerdverkabelung im Raumordnungsverfahren zu erlangen. Die entlastet weite Teile der Bürgerschaft an der Trasse aber nicht wesentlich, so Calderone. Er kündigte eine „enge Begleitung des Planfeststellungsverfahrens aus der Region“ an.

Minister Lies betonte, dass in der nun folgenden Phase der Planfeststellung die Behörden die Plausibilität der Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens gründlich prüfen würden. Er versicherte, dass die Behörde absolut neutral arbeite. Bis zum Planfeststellungsbeschluss sei der Trassenverlauf noch offen. Im Extremfall sei auch der Vorzugskorridor zu hinterfragen.

Bürgerinitiative und Minister stimmten darin überein, dass die Belastung für die Menschen vor Ort so gering wie nur möglich gehalten werden müsse. Hierbei müsse vor allem Amprion die gesetzlichen Möglichkeiten noch besser ausschöpfen.