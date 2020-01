Ummunumo-Hilfe Bersenbrück hat neues Projekt in Afrika CC-Editor öffnen

Der Umunumo Freundeskreis Bersenbrück will seine Aktion "Wasser für Afrika" fortsetzen. Foto: Umunumo Freundeskreis

Bersenbrück. Der Umunumo-Freundeskreis Bersenbrück hat ein neues Wasserbau-Projekt in Afrika. Am Samstag sollen in der Tannenbaumaktion erste Spenden dafür zusammenkommen.