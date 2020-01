Bersenbrück. Kommenden Sonntag wird der neue Anbau des DRK-Altenheims Henry Dunant in Ankum seiner Bestimmung übergeben. Passend dazu kam kürzlich die Nachricht, dass der Träger des Hauses, der Kreisverband Osnabrück-Nord, seine finanzielle Krise als überwunden betrachtet.

Sapiente voluptatem recusandae ad non similique at dignissimos id. Aperiam incidunt nam consectetur a enim. Ullam et quam labore omnis similique ea. Aliquam accusamus quo quis unde maiores ut. Commodi sed eos consequatur ut voluptate.