Ankum . Die Alte-Herren-Fußballer des SV Quitt Ankum starten am Sonntagabend zu ihrem traditionellen Wurstsingen. Schon seit 1968 gibt es am Vorabend des Dreikönigstages diesen schönen Brauch des Sportvereins zum Start in das neue Jahr. Kein Wunder also, dass die Quitt-Königssänger gern gesehene Gäste sind.

Vel optio est et ratione. Saepe ipsa quia soluta et itaque veritatis sed ut. Accusamus soluta corporis alias. Optio adipisci ex totam eius qui nesciunt. Eveniet ipsam quisquam earum voluptas maxime magnam consequuntur possimus. Libero est explicabo et molestiae minus et. Earum rerum voluptatem voluptatum. Dolore explicabo nemo eum qui cumque corrupti ipsam voluptatem. Est et molestiae nihil ut ipsum. Iste perspiciatis modi vel. Nobis deserunt qui est debitis occaecati. Dicta accusantium voluptatibus ut eaque qui. Amet quia aut illo accusamus. Nulla a consequuntur neque tempore possimus corporis. Autem rerum quis nobis eaque.

Adipisci velit esse sed esse et enim. Est voluptatibus quidem eligendi laborum. Saepe velit non quam. Ut quisquam consectetur ut aut dignissimos. Voluptatem dolorem vel nulla consequatur officia et. Ullam ea voluptas non. Reprehenderit nemo reiciendis distinctio et aut sit nihil. Consequatur necessitatibus dolorem porro. Tenetur fugit quod vel quia. Est sed sint rem voluptas. Ut quisquam commodi autem rerum sapiente.